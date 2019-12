TOPS&FLOPS 2019: O louco GP da Alemanha

Pode parecer ridículo escolher uma prova como um dos “top” de 2019, porém… que corrida! E culpa de quem? Claro, da chuva!

Sempre que a mãe natureza entra na equação, as corridas ganham interesse. O caos gerado pela chuva em Hockenheim, deu à prova germânica aquilo que o aborrecido circuito alemão não iria ter, certamente. Para lá da penalização, dura, imposta à Alfa Romeo, que ofereceu um improvável ponto a Robert Kubica e permitiu que Lewis Hamilton acabasse o ano a pontuar em todas as corridas, a corrida alemã estendeu armadilhas a vários consagrados e ofereceu a redenção a quem tinha sido humilhado em 2018.

Traduzido, quer isto dizer que Lewis Hamilton fartou-se de cometer erros (estava doente, é verdade) e foi um sortudo ao conseguir chegar ao final da corrida e, mais sortudo ainda, por ter pontuado. Por seu lado, Sebastian Vettel fez uma recuperação absolutamente épica vindo da 20ª posição na grelha de partida até ao segundo lugar, redimindo-se do erro de 2018 que o tirou da luta pelo título. Já Charles Leclerc, pagou o preço da inexperiência e num erro semelhante ao de Vettel em 2018, destruiu contra a barreira de proteção uma possível vitória.

Com todas as alterações devido à chuva, Daniil Kvyat levou o Toro Rosso até ao terceiro lugar, na prova em que recebeu a notícia que Kelly Piquet, filha de Nelson Piquet, sua namorada, deu à luz uma menina. Mostrando que é, realmente, um talento impressionante e que nestas condições será o único a dar que fazer a Lewis Hamilton, Max Verstappen ganhou a corrida. Para a Mercedes, “santos da casa não fizeram milagres”, e se Hamilton teve a “estrelinha” de campeão, Bottas saiu de pista e deixou a Mercedes sem ninguém no pódio.

O GP da Alemanha é um dos Tops de 2019.

José Manuel Costa