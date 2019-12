TOPS&FLOPS 2019: A maldita Q3 em Monza

Patético! Embaraçoso! Dispensável! Grotesco. A terceira ronda foi demasiado má para que se possa repetir.

Começou por ser interrompida após seis minutos, devido a uma saída de pista de Kimi Raikkonen. Quando a qualificação foi retomada, os pilotos regressaram à pista tão devagar, tão devagar, mas tão devagar, que se foram juntando num pelotão, onde ninguém queria tomar a iniciativa de oferecer um reboque ao colega de equipa e permitir que um adversário ganhasse vantagem. Com este jogo do gato e do rato, perfeitamente dispensável, apenas Carlos Sainz se marimbou para o assunto e conseguiu passar na linha de meta com tempo para fazer uma derradeira volta rápida.

Uma imagem ridícula que já tinha sucedido na qualificação da F3 com 17 dos 30 pilotos inscritos a fazerem a mesma cena e foram penalizados pela FIA. Na Fórmula 1, nada sucedeu. Um dos pontos baixos da temporada de 2019.

A Q3 de Monza foi um dos Flops de 2019.

