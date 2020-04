Tiago Monteiro: “Os novos regulamentos da F1 são interessantes”

Se há um campeonato onde se gastam grandes quantidades é na F1. O principio de que a tecnologia faz parte da competição e é cara, existe há muito tempo mas para o piloto português, há gastos desnecessários:

“Na F1 há milhões de euros que são gastos que poucos sabem o que faz, muito menos o público. E qual a utilidade? Estamos a falar de dezenas de milhões de euros gastos em coisas mínimas que não ajudam ao espetáculo ou à evolução. São coisas que, por serem permitidas, todos têm de o fazer e fazer bem, mas contrata-se gente para desenvolver coisas que não trazem nem mais espetáculo nem evolução tecnológica relevante. Sim, demasiadas limitações na F1 seria prejudicial. A F1 sendo o topo do desporto automóvel tem de ter liberdade para desenvolver e criar. Mas há muita coisa que podia ser igual para todos, com custos reduzidos e ninguém veria a diferença. Esse é um tema muito falado nas conversas que tenho com alguns chefes de equipa e há coisas que não se percebem porque ainda estão implementadas.”

Os novos regulamentos que estavam previstos para 2021, pretendiam diminuir os custos e tornar a F1 mais sustentável, algo que agrada a Monteiro: “Os novos regulamentos são interessantes por causa disso. As melhores equipas vão continuar a ter os melhores carros, apesar das limitações. Algumas das equipas do meio da tabela podem dar o salto e serem uma surpresa, mas as equipas da frente serão as mesmas, porque tem muito talento, muitos recursos e arranjam sempre forma de dar a volta. Apesar de não estar por dentro dos pormenores, creio que os regulamentos novos são positivos, não irão desvirtuar o carro ao nível de performance, a componente tecnológica terá ainda muito relevo e o piloto continuará a ter de fazer a diferença.”

