Mattia Binotto: “Cada vez mais o mundo do desporto motorizado e do ESports está interligado”

O diretor de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, disse que os ESports são importantes para as gerações mais jovens, mas também para a Ferrari Driver Academy.

Em 2019, a F1 ESports Pro Series contou com as dez equipas da grelha da Fórmula 1, sendo que, para a Ferrari, no seu ano de estreia, as coisas correram bem, com David Tonizza a vencer o campeonato de pilotos.

“Reconhecemos que este é um fator muito importante para as gerações mais novas. Também estamos muito contentes com a vitória do David Tonizza. Cada vez mais o mundo do desporto motorizado e do ESports está interligado.”

“Entendemos a importância dos ESports, por isso é que fazem parte do programa da Ferrari Driver Academy. Não separadamente, mas sim parte dele.”