Lewis Hamilton de fora da lista de honra do Ano Novo na Grã-Bretanha

A Rainha de Inglaterra, Isabel II, já anunciou a famosa lista de personalidades nomeadas para receber o Knight Bachelor. Nesta lista, fica de fora Lewis Hamilton, seis vezes campeão do mundo de Fórmula 1, que em 2008 recebeu a Ordem do Império Britâncio – OBE – depois de conquistar o seu primeiro título mundial.

Com o sexto título mundial, os rumores corriam de que Hamilton poderia ser nomeado na lista que os ministros apresentam à Rainha para aprovação. O presidente da Comissão Britânica do Desporto Motorizado, David Richards, disse que a ausência de Hamilton desta lista constitui uma grande falha.

“Não consigo pensar em alguém mais merecedor de tal honra. É uma grande falha o Lewis não estar presente.”

“O Lewis não veio de uma família rica. Ele e o pai trabalharam imenso para entrar no karting e depois subir as escadas do desporto motorizado. Nada lhes foi dado numa bandeja prateada. Eles fizeram grandes sacrifícios e isso faz com que o que ele conquistou seja ainda mais extraordinário.”

“Ele é um modelo a seguir para todas as crianças do Reino Unido, mostrando-lhes que tudo é possível.”

Até hoje, existem três pilotos de Fórmula 1 britânicos que fora ordenados ‘Knights’ pela Rainha: Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss e Sir Jack Brabham. Também na Fórmula 1, Sir Frank Williams e Sir Patrick Head têm essa condecoração.