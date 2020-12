IMSA: Kevin Magnussen na Chip Ganassi

Kevin Magnussen assinou com a Chip Ganassi Racing para uma temporada completa aos comandos do Cadillac DPI-V.R da equipa americana que compete no IMSA, ao lado Renger van der Zande.

A dupla foi confirmada esta quinta feira e será a estreia em sportscar do piloto dinamarquês.

“Qualquer pessoa ligada à competição automóvel conhece o nome Chip Ganassi e o que ele no automobilismo”, disse Magnussen. “Chip construiu uma das melhores organizações de corrida dentro e fora da pista e podemos ver o tremendo sucesso, especialmente no que se refere às corridas de sportscar.“

“É uma grande oportunidade para mim fazer parceria com a Chip Ganassi Racing, o Renger e a Cadillac. Mal posso esperar para começar, conhecer a equipa e começar os preparativos para a temporada de 2021 ”.