Hamilton, Leclerc e Piastri testaram ‘pneus 2026’ da Pirelli em Barcelona

Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Oscar Piastri estiveram em ação no dia final do teste de pneus da Pirelli, que se realizou no Circuito de Barcelona-Catalunha, e terminou esta quarta-feira.

Ajudando a Pirelli no desenvolvimento dos seus pneus 2026, a dupla da Ferrari, Hamilton e Leclerc, continuou a partilhar um SF-24 de especificação 2024, com Piastri ao volante do MCL60 da McLaren de 2023.

Ambos os carros foram adaptados para se adaptarem aos protótipos de pneus concebidos com base nos regulamentos técnicos revistos para o próximo ano – mais estreitos do que os atuais em 25 milímetros na frente e 30 na traseira.

Leclerc terminou o dia com um melhor tempo de 1m 14,971s e 74 voltas, Piastri registou 1m 15,815s e 152 voltas, e Hamilton registou 1m 16,759s e 74 voltas – embora a Pirelli tenha sublinhado que estes “não têm significado real, tendo em conta os diferentes programas de trabalho realizados. Foi, no entanto, uma sessão muito útil, particularmente quando se tratou de fornecer uma comparação entre as várias construções diferentes para a próxima temporada, bem como experimentar alguns compostos da extremidade mais dura da gama”, refletiu o Diretor da Pirelli Motorsport, Mario Isola.

“O circuito de Barcelona é conhecido por ser um dos mais exigentes para os pneus em termos de energia exercida e degradação, pelo que a informação que recolhemos ao longo destes dois dias será muito importante para o futuro desenvolvimento desta geração de pneus.

“É um início de ano muito exigente, com quatro sessões de testes mesmo antes do início da época e quero agradecer a todas as equipas que estão a trabalhar connosco, porque sabemos como estão ocupadas neste momento.”

A Pirelli vai realizar outro teste no Circuito de Jerez, no sul de Espanha, de 13 a 14 de fevereiro, com a Alpine a participar em ambos os dias e a McLaren e a Mercedes a completarem um dia cada.