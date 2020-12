GP Sakhir F1: Valtteri Bottas faz a pole, George Russell brilha

Valtteri Bottas conquistou a pole para o GP de Sakhir, mas o destaque foi novamente para George Russell que ficou muito perto do seu colega de equipa. Max Verstappen completou o top3.

Q1

Os Haas foram os primeiros a ir para a pista, com Pietro Fittipaldi e Kevin Magnussen a aproveitar a pista vazia para fazer os primeiros tempos. Como seria de esperar os tempos foram caindo a um ritmo regular e intenso, com vários pilotos a ocuparem o primeiro lugar da tabela, mas os homens da Mercedes trataram de colocar-se nos primeiros lugares com Valtteri Bottas na frente de George Russell, para pouco depois os homens da Racing Point se intrometerem, com Sérgio Pérez a ficar na frente, quando faltavam 10 minutos para o final. Lando Norris foi a primeira “vítima” a ultrapassar os limites de pista e a ver a sua volta a ser apagada.

Max Verstappen na primeira volta lançada instalou-se no primeiro lugar e Daniel Ricciardo fez o terceiro tempo. Nesta fase tínhamos a dupla da Alfa Romeo, a dupla da Williams e Fittipaldi na zona de eliminação.

Nas últimas tentativas Bottas voltou a colocar-se no topo e ficou com o melhor registo da sessão (0:53:904) seguido de Verstappen e Russell. De fora da Q2 ficavam Magnussen, Nicholas Latifi, Jack Aitken, Kimi Raikkonen e Pietro Fittipaldi. Destaque para Aitken que não ficou muito longe de Latifi.

Q2

Carlos Sainz foi o primeiro piloto a fazer uma volta lançada, mas o ritmo a que as voltas mais rápidas foram surgindo era impressionante, mas não surpreendente olhando às caraterísticas da pista. A luta Bottas vs Russell aquecia com Bottas a ir para a frente da tabela seguido de Russel apenas a 0,016 seg. e Verstappen a 0.2 seg. da dupla da Mercedes. Mas Sérgio Pérez voltava a suplantar os carros da Mercedes na sua primeira volta lançada, o que amimava ainda mais a qualificação. Os cinco primeiros cabiam em 0.053 seg. Os Ferrari estavam na zona de qualificação e tentavam novamente com os pneus médios um lugar na Q3. Leclerc conseguiu completar a volta mas Vettel entrou nas boxes apesar de estar a fazer uma volta decente.

Lando Norris estava na zona de despromoção e abortou a volta logo nas primeiras voltas ficando sem tempo para tentar novamente. Entretanto Verstappen conseguia subir ao primeiro lugar e ficava com o melhor registo (0:53:647). De fora da Q3 ficavam Esteban Ocon, Alex Albon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi e Lando Norris, quatro nomes importantes que não esperaríamos ver fora da Q3.

Destaques pela negativa, Albon, Norris e Vettel (talvez um problema no carro).

Q3

Russell entrava na Q3 pela primeira vez e não demorou muito a ir para a pista, logo atrás do seu colega de equipa Bottas. As primeira tentativas deixavam todos de queixo caído com Verstappen e Leclerc a ocuparem os primeiros lugares, seguidos de Bottas Pérez e Russell.

Na segunda tentativa da Mercedes, Bottas pulverizou o tempo de Verstappen, seguido de perto de Russell. Leclerc ficou satisfeito com a sua volta e saltou do carro para ver a qualificação da pit wall, considerando a sua volta “muito boa” e como não tinha pneus macios novos para colocar, deu por encerrada a sua participação.

A última tentativa viu Valtteri Bottas ficar com a pole, não conseguindo melhorar o registo anterior, mas George Russell fez suar o finlandês ficando apenas a 0.023seg. Max Verstappen manteve o terceiro posto e completou o top 3.

Destaques

O primeiro destaque vai para Jack Aitken que ficou muito próximo de Nicholas Latifi, com muito mais experiência. O jovem britânico aproveitou bem a sua oportunidade e deixou boa impressão. Lando Norris pediu desculpas a equipa pelo erro na gestão da sua última volta e Alex Albon talvez tenha hipotecado de vez as suas hipóteses de ficar na Red Bull com mais uma prestação sombria. Vettel também ficou de fora da Q2 mas falta entender se enfrentou um problema técnico.

Os Racing Point estiveram bem, em especial Sérgio Pérez, novamente em grande forma e o favorito na luta pelo melhor do segundo pelotão (McLaren e Renault parecem ligeiramente atrás), mas o destaque maior vai para Russell. Um jovem piloto, habituado a uma pouco competitiva Williams, chega a um carro onde quase não cabe, lidera dois treinos e na qualificação ficou muito perto do seu colega de equipa. O Sr. Sábado voltou a brilhar na qualificação e embora seja a primeira vez que fica atrás de um colega de equipa na F1, terá sido a sua melhor qualificação, olhando ao contexto em que está.

Russell mostrou o seu talento e mais que isso mostrou força mental para aguentar a pressão. Amanhã com menos experiência que todos os pilotos que o rodeiam, terá uma tarefa mais complicada, mas já deixou a sua marca. A Mercedes voltou a estar perfeita e a estratégia de três conjuntos de pneus macios para a Q3 permitiu aos pilotos suplantarem com relativa facilidade a concorrência que parecia mais próxima. Destaque também para Charles Leclerc que fez uma volta espetacular com o seu Ferrari espremendo o sumo todo que tinha para dar. Mais uma qualificação forte numa pista onde foi feliz no ano passado.

Bottas assume-se como favorito para vencer amanhã, mas Verstappen irá dar luta e o duelo promete ser intenso. Grande curiosidade para ver como Russell irá lidar com a sua primeria largada da primeira linha. Na luta do segundo pelotão Pérez, Sainz e Ricciardo prometem bom espetáculo, com Kvyat bem colocado (excelente qualificação, um dos melhores) para fazer uma surpresa. Curiosidade também para ver que tipo de recuperação irão fazer Norris, Vettel e Ocon.