GP Portugal F1, Valtteri Bottas: “Deveria ter feito duas voltas”

Valteri Bottas ficou novamente atrás de Lewis Hamilton na qualificação. O #77 parecia ter a pole na mão, mas um erro estratégico deitou essa possibilidade por terra.

As caraterísticas muito peculiares do asfalto do Autódromo Internacional do Algarve ditaram que os pneus médios eram a melhor escolha para a Q3. Lewis Hamilton apostou em duas voltas lançadas, enquanto Bottas decidiu apenas fazer uma. No final, Hamilton conseguiu a pole na última volta lançada e Bottas ficou sem hipótese de responder. Bottas admitiu que foi um erro da sua parte:

“No final decidimos ir com os médios com base no que sentimos na qualificação”, disse Bottas. “Os médios , na verdade, pareciam um pouco mais rápidos do que o macios, então esse foi o motivo. Foi escolher se deveríamos fazer duas voltas cronometradas ou apenas uma volta cronometrada. Com uma volta podemos levar menos combustível no carro, mas podemos ter dificuldades com o aquecimento do pneu. Fui atrás disso, foi minha decisão ir apenas uma vez porque funcionou na Q2. Aparentemente, parece que fazer duas voltas cronometradas para Lewis foi melhor. Foi uma volta decente, não perfeita. Tem sido complicado conseguir voltas realmente limpas neste fim de semana por causa da forma como a pista é. Acho que a volta foi boa. No final das contas, eu deveria ter feito duas [voltas] cronometradas também. ”