GP Portugal F1: Regresso preso por detalhes | AutoSport

2023 poderá ser um ano em cheio para os fãs de desporto motorizado em Portugal. Se o calendário de provas internacionais que passam pelo nosso país está já bem-composto, poderemos ter a cereja no topo do bolo, com o muito provável regresso da F1 a Portimão.

Segundo a SportTV, o regresso da F1 ao Autódromo Internacional do Algarve está a ser negociado e parece bem encaminhado, faltando apenas acertar pormenores. A resolução deste dossier deverá ser breve, pois a proposta de novo calendário terá de ser aprovada no Conselho Mundial da FIA, que decorrerá no início deste mês de dezembro. Portugal ocuparia o lugar da China, cujo GP estava agendado de 14 a 16 de abril. Com um intervalo de quase um mês entre as provas da Austrália e Azerbaijão, surgiu uma vaga que deverá ser ocupada por Portimão. A confirmar-se, é uma excelente notícia para os fãs e para o AIA que festeja 15 anos de existência no próximo ano.

No entanto, um dos pormenores a limar será a presença do WEC em Portimão, agendada para o mesmo fim de semana (14 a 16 de abril). Com o WEC a entrar numa nova fase e com a estreia de nomes importantes da competição no próximo ano, em que se celebra o centenário das 24h de Le Mans, a presença em Portimão foi uma excelente notícia, mas com esta novidade, ajustes terão de ser feitos. O WEC deverá passar para a semana seguinte, numa operação logística tremendamente exigente para o AIA e a sua equipa. Mas, a confirmar-se este cenário, Portugal receberia a F1 e o WEC em fins de semana seguidos. Um sonho que poderá estar prestes a realizar-se.