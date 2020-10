GP Portugal F1: A Mercedes apaixonou-se pelo AIA

Quem perdeu cinco minutos nas redes sociais e pesquisou sobre o GP de Portugal facilmente chegou à conclusão que o traçado do Autódromo Internacional do Algarve conquistou a F1.

São vários os posts de fãs, jornalistas e das equipas que elogiam a pista portuguesa, as suas mudanças de elevação e as imagens fantásticas que estas proporcionam. Uma das equipas que mais tem elogiado o AIA é a Mercedes que publicou hoje um vídeo com a seguinte legenda: “É estranho estar apaixonado por uma pista? A perguntar para um amigo!”

Is it weird to be in ❤️ with a racing track? Asking for a friend of course.pic.twitter.com/SOmNFKhD1E October 24, 2020

A F1 rendeu-se aos encantos de Portugal e apesar de ter sido uma sexta feira trabalhosa, com muitas equipas ainda a queixarem-se de não ter encontrado o equilíbrio perfeito no carro, este novo desafio está a conquistar o paddock… Só a pena as bancadas estarem meias, pois com o calor humano típico dos fãs portugueses, este novo amor seria mais intenso.

"Amazing"



"Really cool"



"Incredible"



It was love at first sight for the drivers as they took to the track at Portimao on Friday 😍#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 https://t.co/BV1wC9vSgy — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

O AIA causou uma excelente primeira impressão na F1. Sabemos que o regresso do Grande Circo não é fácil, pois outros valores se levantam quando chega a hora de escolher o calendário, mas uma coisa é certa…equipas e fãs querem voltar e abriu-se uma porta que muitos diziam ser impossível de abrir. Vamos aproveitar enquanto a F1 está cá.