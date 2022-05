GP Espanha F1, Esteban Ocon: “Fizemos uma grande corrida” | AutoSport

Esteban Ocon foi um dos melhores desta tarde em Barcelona. Uma boa recuperação do 12º para o sétimo lugar, bom ritmo e boas ultrapassagens. O francês estava feliz com o resultado final, mas admitiu que para a equipa almejar melhores resultados ainda, terá de melhorar na qualificação, especialmente no Mónaco:

“Que grande corrida que fizemos, estou muito feliz com o resultado e a sensação é quase de vitória. Queríamos pontos, mas não esperávamos que acontecesse, pois a nossa qualificação não correu bem. Fomos 12º e 17º na qualificação, por isso ambos os carros terminarem nos pontos mostra a velocidade do carro. Conseguimos boas ultrapassagens e foi um bom prémio para todos na equipa e vimos os ganhos das evoluções nesta corrida. As ultrapassagens foram complicadas, mas foi melhor do que no ano passado. Conseguimos seguir mais de perto na última curva e fazer a manobra na curva 1. Temos de melhorar na qualificação, especialmente no Mónaco, onde as ultrapassagens serão raras.”