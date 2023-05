GP do Azerbaijão: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Numa corrida morna, a Red Bull voltou a dominar a classificação, desta vez com o triunfo de Sergio Pérez e o segundo lugar alcançado por Max Verstappen. A luta pela liderança do campeonato parece estar limitada a estes dois pilotos, tendo em conta a diferença de desempenho do RB19 para os restantes carros do pelotão, apesar das muitas novidades apresentadas por todas as equipas.

Charles Leclerc deu à Ferrari a primeira pole position e o primeiro pódio da temporada, mas admite que ainda há muito trabalho por fazer para alcançar os dois pilotos da Red Bull. No entanto, o Azerbaijão pode ter sido o início de uma boa discussão entre Ferrari e Aston Martin pelos lugares do pódio. Espera-se que a Mercedes possa lá chegar também, mas ainda não aconteceu em Baku.

Mais para trás no pelotão, a Alpine teve um fim de semana que serve de lição e mostrou que têm um caminho longo a fazer para alcançar as equipas do topo da classificação, enquanto a McLaren mostrou um pouco mais de desempenho. Yuki Tsunoda deu nas vistas no Azerbaijão e somou mais um ponto.



No resultado da sondagem, Sergio Pérez foi o piloto mais votado com 40.1% dos votos, seguido de Charles Leclerc (17.8%) e Fernando Alonso (14.6%) no top3. Lewis Hamilton (11.5%) e Valtteri Bottas (9.6%) completaram o top 5.

VOX POP

Cágado1

Desta tenho 3 candidatos: Pérez; Leclerc; Alonso. Um-dó-li-ta…

Pity

O melhor? Foi o Nick De Vries, claro. Calma gente! Era uma piada.

Sergio Perez, sem dúvida. Nem sempre o vencedor é o piloto do dia mas, desta vez, era difícil outra escolha.

917/30

Piloto do dia, Checo Pérez, (who else?). Um corridão por parte do mexicano. De destacar também as boas corridas de Leclerc e de Alonso (deram um calendário aos seus colegas de equipa) e a grande ultrapassagem deste último a Sainz. Nota positiva para os dois pilotos da Mclaren e para Tsunoda.