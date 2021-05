GP de Espanha F1: Os cinco melhores

É tempo de fazer um balanço do que foi o GP de Espanha, escolhendo as cinco melhores e as cinco piores prestações do fim de semana.

Os Melhores

Lewis Hamilton – Começa a atingir um nível de unanimidade que poucos pilotos conseguiram. A cada época, a cada corrida, vai provando até aos mais céticos que é um dos melhores de sempre e que o seu talento não para de surpreender. Em Barcelona operou um remake do GP da Hungria 2019 e para que não ficassem dúvidas, voltou a conseguir levar a melhor sobre Max Verstappen. No fim de semana em que fez a 100ª pole, Hamilton vai calando os críticos e aumentando o seu currículo. Um privilégio ver um talento deste calibre em pista.

Max Verstappen – Fez tudo o que estava ao seu alcance para conseguir a vitória. Voltou a largar bem e a ser agressivo na curva 1 geriu a corrida o melhor que conseguiu mas faltou-lhe um pouco mais de performance, um colega de equipa que o ajudasse e uma estratégia melhor. Assim é difícil fazer melhor. Verstappen está longe de estar arredado das contas pelo título mas entendeu que precisa de ser perfeito e… a equipa também e em Barcelona só ele se aproximou desse nível.

Charles Leclerc – Tirou tudo o que havia para tirar do Ferrari. Excelente corrida, grande manobra no arranque, boa gestão e um excelente resultado. Não se pode pedir mais a Leclerc que mostra estar numa forma excelente.

Daniel Ricciardo – Bem vindo de volta! Depois de um começo negativo com dificuldades de adaptação, em Barcelona vimos os primeiros sinais positivos de Ricciardo. Boa corrida, a levar a melhor sobre Lando Norris, que não conseguiu superar o seu colega de equipa desta vez. Há mais para vir de Ricciardo mas este é um bom sinal.

Mercedes – Perfeita. Uma equipa que recuperou do défice de performance, que começa a ser vista novamente como a favorita ao título e que executou uma corrida perfeita a todos os níveis. Não é fácil levar a melhor quando do outro lado está uma Mercedes que voltou a provar que é a melhor equipa do paddock.