GP da China F1 e E-Prix Sanya Fórmula E em risco

O Grande Prémio da China de Fórmula 1, que se realiza de 17 a 19 de abril, e o E-Prix de Sanya em Fórmula E, que se realiza a 21 de março, estão em dúvida de realização devido ao novo vírus detetado na China, o Coronavirus. Este vírus colocou de quarentena pelo menos dez cidades da província de Hubei, na China.

Já tendo causado mortes, a Federação do Automóvel e Motociclos da Républica Popular da China já anunciou o cancelamento do Changbay Rally, que ia para a estrada de 12 a 14 de fevereiro.

Em Portugal, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, já enumerou os principais cuidados a ter perante este vírus: informar-se sobre o país para onde viaja, evitar contacto com animais, com pessoas doentes e os padrões básicos de higiene – lavar as mãos e cobrir vias respiratórias em caso de espirros ou tosse.

Portugal já fez acionar os dispositivos de saúde pública e tem em alerta o Hospital de São João, no Porto, o Curry Cabral e Estefânia, em Lisboa e a linha Saúde 24.