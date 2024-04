GP China F1: Daniel Ricciardo furioso com Lance Stroll após incidente

Mantendo a posição que já tinha dado conta na corrida, Lance Stroll afirma que não teve nenhuma culpa no incidente e que não devia ter sido penalizado, enquanto Ricciardo refuta essa opinião. “Comecei a acalmar-me lentamente e depois disseram-me o que o Lance pensa do incidente”, afirmou Ricciardo. “Aparentemente, sou um idiota e a culpa foi minha, então isso fez o meu sangue ferver, porque parece claro como a água e é também atrás de um Safety Car”.

O incidente, que se deu antes do reinício da prova devido à entrada do Safety Car e deu-se na travagem para o gancho, deixou Ricciardo furioso, expressando a sua raiva com linguagem apropriada para o seu sentimento. A colisão resultou no fim prematuro da corrida do australiano.

