GP Austrália F1: Red Bull confiante: “o Max foi muito mais rápido em Suzuka…” | AutoSport

A contrário do que sucedeu muitas vezes no ano passado – a maior parte delas – a Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin não tiveram muitas oportunidades de aproveitar qualquer fim de semana menos bom da Red Bull em 2023, com uma única exceção, Singapura.

Só que, este ano, a Ferrari conseguiu resolver alguns dos problemas que afetaram os seus carros, especialmente o desgaste exagerado de pneus e por isso nunca conseguiu dar luta ao melhor Red Bull, com a tal exceção já referida.

Mas este ano a Ferrari está um pouco melhor nesse aspeto e nesta corrida da austrália, aproveitou na perfeição a oportunidade que se lhe deparou – LEIA AQUI toda a explicação de como isso sucedeu –

Como se sabe, o circuito de Albert Park é dos melhores circuitos para quem sofre de maior degradação poder andar melhor, e a Ferrari fê-lo em Melbourne. Por outro lado, Albert Park é uma pista que torna difícil aquecer pneus, e a Red Bull tem problemas a esse nível. Dois pontos ‘mais’ para a Ferrari.

Max Verstappen abandonou, e por isso nunca saberemos como seria a corrida sem o problema no travão da roda traseira direita do RB20 de Verstappen. Provavelmente, a Ferrari teria tido bem mais luta, para dizer o mínimo…

Seja como for, este triunfo claro da Ferrari em Melbourne abriu a porta a novos ‘ataques’ ao domínio da Red Bull. Mas será mesmo assim?

Sainz diz que continua a existir uma clara diferença para a Red Bull e a verdade é que são muitos os que pensam que as dificuldades da Red Bull em Melbourne se podem confinar ao traçado de Albert Park, e talvez Mónaco e Singapura.

Ainda assim, Andrea Stella, da McLaren diz que “olhámos para os pneus do Max depois da qualificação e pareciam bastante danificados”.

Mas Helmut Marko mostra-se descansado pois é de opinião que a equipa errou na afinação do carro em Melbourne, alegando que Sergio Pérez não é dois segundos mais lento do que os outros.

Christian Horner assegura que o carro de Pérez foi danificado num duelo com Fernando Alonso o que justifica as dificuldades.

Marko diz que Verstappen, provavelmente teria tido dificuldades para bater os Ferrari, mas não está preocupado: “No ano passado, em Suzuka, o Max foi muito mais rápido do que a concorrência e também vamos ter algumas atualizações. A primeira coisa que o Max me disse quando saiu do carro foi que podia ter seguido o Carlos (Sainz) muito facilmente sem aquele problema. Não há pânico da nossa parte”, disse Marko.

Fred Vasseur, da Ferrari, admite que Melbourne não é prova de que a equipa de Maranello tenha realmente alcançado a Red Bull, mas antevê mais lutas com os Red Bull…

Têm a palavra a McLaren, a Mercedes e vá lá, a Aston Martin, ou seja, Fernando Alonso…