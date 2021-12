GP Arábia Saudita F1, Toto Wolff: “Max Verstappen teria feito a pole por 0.5 seg.” | AutoSport

Parece claro para todos que Max Verstappen esteve perto de fazer uma volta histórica no GP da Arábia Saudita. O piloto da Red Bull vinha numa volta fenomenal quando bateu contra as proteções da pista na última curva. A Mercedes reconheceu que a Red Bull foi mais forte hoje.

Toto Wolff não teve problemas em admitir que a Mercedes teve sorte e que a Red Bull foi superior na qualificação e que Verstappen teria feito a pole por 0.5 seg. :

“Hoje não fomos suficientemente rápidos”, disse Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes. “Os nossos carros tinham andamento apenas para P2 e P3 e provavelmente os pilotos superaram o carro. Max teria feito a pole por quase meio segundo, suponho. Precisamos analisar porque não foi o que esperávamos e o Max a bater na última volta coloca-nos numa situação mais afortunada. Mas a corrida é um jogo totalmente diferente”.

Já Christian Horner afirmou que Verstappen esteve perto de fazer a volta do ano, mas mostrou-se ainda assim otimista:“Pelo menos parece que podemos lutar”, disse ele. “No Qatar, estávamos realmente fora do ritmo. Por isso, parece que o nosso carro está a funcionar um pouco melhor aqui.Espero que nesta pista possamos estar bem e depois tenho a certeza que se for esse o caso, então temos uma boa hipótese”.