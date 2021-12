GP Arábia Saudita F1: Teoria não se confirmou e Mercedes não tem vantagem | AutoSport

Os pilotos puderam finalmente experimentar a pista de Jidá e as equipas tiveram a primeira amostra do que o fim de semana tem reservado e para já, a teoria não se confirma e a Red Bull conseguiu apresentar-se ao mesmo nível da Mercedes.

Olhando para a configuração da pista, com um traçado muito fluido e rápido, esperava-se que o fim de semana sorrisse aos monolugares com mais potência e com uma unidade motriz mais forte, o que caía para o lado da Mercedes, mas a Red Bull ficou agradavelmente surpreendida com os tempos conseguidos ontem.

O chefe de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, disse que o carro estava a trabalhar bem desde o início em condições mais quentes na primeira sessão, mas que foi “mais desafiante” na segunda sessão relativa ao ritmo de uma volta. No entanto, acrescentou: “Temos algumas ideias sobre como lidar com isso e vamos usar o nosso simulador em Brackley durante a noite, explorando algumas direções”.

“O ritmo nos stints longos pareceu competitivo; Lewis [Hamilton] estava um pouco mais feliz do que o Valtteri [Bottas], e terminámos o dia com afinações bastante diferentes nos carros, pelo que há algumas comparações interessantes a retirar desses dados”, acrescentou Shovlin. “Parece que o carro tem bom potencial neste circuito, mas temos claramente um pouco de afinação a fazer que nos manterá ocupados durante a noite”.

A vantagem sobre a Red Bull é de 0,58s em termos de ritmo corrida, e embora a simulação da Red Bull tenha sido perturbada pela bandeira vermelha causada por Charles Leclerc, pelo que a sensação dentro do paddock é que a Mercedes tem o carro mais forte para domingo. Mas, com o traçado a prometer ultrapassagens laboriosas, o ritmo de qualificação revela-se importante para assegurar um bom lugar no arranque e aí está tudo igual com a Red Bull a ter sido 0.01seg. mais rápida que a Mercedes.

“O circuito é um pouco mais apertado do que os dados sugeridos”, disse Christian Horner, chefe da Red Bull. “As curvas são um pouco mais apertadas, por isso não é toda a ênfase na potência que pensávamos que seria. Isso é encorajador. Pudemos ver que há um décimo ou dois entre os carros, entre os dois pilotos . Neste tipo de circuito pode-se encontrar isso em pista , o que é realmente encorajador para nós”.

O trabalho de simulador feito esta noite irá ajudar muito as equipas mas para já, se todos queríamos equilíbrio até ao fim, estamos bem servidos.