GP Arábia Saudita F1: Frédéric Vasseur minimiza trocas de componentes no SF-23 | AutoSport

Charles Leclerc vai arrancar da 12ª posição da grelha de partida apesar de ter sido o segundo piloto mais rápido da Q3 na sessão de qualificação para o Grande Prémio da Arábia Saudita, mas a questão técnica que o retirou da corrida no Bahrein, e possivelmente o impediu de alcançar o pódio, voltou a atrasar o piloto monegasco, mesmo ainda do início da prova em Jidá. Por precaução a Ferrari alterou vários componentes da unidade motriz e teve de substituir de novo a centralina e sendo a terceira vez que o fez, a penalização em 10 lugares na grelha de partida tem de ser cumprida. No entanto, Frédéric Vasseur minimizou a questão e quis colocar de lado que exista um problema de fiabilidade no SF-23.

“Não se trata da unidade motriz”, disse Vasseur depois da qualificação de ontem, explicando que foi por precaução que o motor no carro nº16 foi substituído. “Mudamos o motor este fim de semana por precaução, para começar do zero e voltar ao dinamómetro e perceber o que aconteceu antes de voltar a usar o motor nº1. O problema que tivemos no Bahrein é uma história completamente diferente e espero que já esteja ultrapassado”.

O responsável da Scuderia quer acreditar que a questão que forçou o abandono de Leclerc no Bahrein está ultrapassada, mas nada é garantido na F1. “Se perguntassem ao Max [Verstappen] se antes da qualificação sentia que iria ter um problema, iria dizer que não”, argumentou o francês quando questionado se mesmo assim o problema poderia voltar a fazer vítimas na equipa italiana. Outro tema que tem feito manchetes em Itália e que envolve a Ferrari é a possibilidade da equipa perder mais elementos fulcrais. Vasseur já tinho dito antes que Laurent Mekies, um dos apontados a uma saída da equipa, é um peça fundamental no futuro da Ferrari, salientou que toda esta polémica o diverte. “Sinto-me divertido por este ser o tema na F1, este é o negócio da disciplina, mas operamos com muita gente e há sempre pessoas a sair e a entrar. Não é para nós um assunto”, concluiu o responsável.