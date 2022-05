Fórmula E: DS Techeetah oferece teste a Sebastian Vettel | AutoSport

Sebastian Vettel tem-se destacado recentemente pela sua luta pela causa ambiental. As suas preocupações sobre a sustentabilidade e a crise ambiental tem preenchido grande parte da sua agenda e na Fórmula E já começam a piscar o olho ao tetracampeão alemão.

Thomas Chevaucher, chefe de equipa da DS Automobiles, em conversa com F1insider.com, deixou a porta aberta para Vettel experimentar um monolugar de Fórmula E:

“Sebastian está muito interessado na proteção ambiental e tem as alterações climáticas em mente, tal como nós na Fórmula E”, disse o responsável francês, antes de referir que a equipa teria todo o gosto em receber Vettel para um teste. Com o alemão a chegar à reta final da sua carreira na F1 são vários os convites que vão chegando com o objetivo de aliciar o piloto. A imagem de Vettel ainda é muito valiosa e qualquer campeonato que vá receber o alemão depois de se despedir da F1 irá ganhar muito com isso e a Fórmula E começa a posicionar-se.