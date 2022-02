Fórmula 1, Testes Barcelona, Dia 3: Lewis Hamilton o mais rápido e com mais quilómetros | AutoSport

Lewis Hamilton terminou o terceiro e último dia de testes de pré-temporada em Barcelona como o piloto mais rápido e com mais voltas acumuladas. O piloto britânico passou a maior parte das 4 horas do período da tarde a acumular voltas (89 voltas no total), até que nos últimos minutos da sessão, aumentou o ritmo – o Mercedes W13 estava mais leve com menos combustível no depósito – e passou a liderar a tabela de tempos, que até lá era do seu companheiro de equipa George Russell, com o registo em 1:19.138s.

Durante a manhã os trabalhos foram interrompidos por 5 vezes e tanto a Haas como a Alpine, apresentaram problemas sérios, principalmente a equipa francesa. Aos comandos do Alpine A522 Fernando Alonso ficou parado em pista obrigando à interrupção da sessão. Tratou-se de um princípio de incêndio no A522, que se sabe agora foi causado por um problema hidráulico, impossibilitando a equipa a continuar o seu programa durante o resto do dia.

A Haas voltou a ter problemas no VF-22, que se apresentou em pista sem as cores da bandeira russa e sem o logótipo do patrocinador principal. A equipa suspeitou de uma fuga no VF-22, enquanto Nikita Mazepin estava parado na box. Nos primeiros momentos do período da tarde, a equipa informou que não iria para a pista e deu por terminado o programa de testes na cidade catalã.

Ainda de manhã, Pierre Gasly no AlphaTauri AT03 bateu e obrigou a nova interrupção. Também a AlphaTauri não regressou à pista durante a tarde, mas desta vez sem anúncio da equipa.

A cerca de 5 minutos do final do período da manhã, Sebastian Vettel ficou parado em pista, também com um princípio de incêndio no Aston Martin AMR2. Mais uma vez, a equipa decidiu terminar mais cedo os testes, sem tempo para corrigir o problema do carro. George Russell terminou a manhã como o piloto mais rápido.

As 4 horas do período da tarde arrancaram com piso molhado artificialmente e apenas com 6 carros em pista. Daniel Ricciardo saiu com pneus de chuva, mas logo foi perceptível que bastavam os pneus intermédios, como fizeram Carlos Sainz e Sergio Perez.

Valtteri Bottas foi o primeiro piloto a colocar pneus slicks, com cerca de 90 minutos passados desde o reinicio da sessão. Os tempos por volta realizados ainda se situavam a meio da tabela, longe dos mais rápidos da manhã.

Sem interrupções na sessão, ao contrário da manhã, Lewis Hamilton e Carlos Sainz aproveitaram para rodas bastantes voltas, acumulando bastante informação para as suas equipas trabalharem.

Já perto de chegarmos à última hora, Sergio Perez deu um “salto” na tabela de tempos, subindo para o segundo posto da tabela de tempos (1:19.556s). Com um jogo de pneus C4 macios, Perez demoveu o seu companheiro de equipa, Max Verstappen do segundo lugar para ficar a pouco mais de 0,3s da referência da manhã de George Russell. Conforme os carros ficaram mais leves, os pilotos aproveitaram para aumentar o ritmo. Sainz e Hamilton baixaram os seus tempos por volta, mas foi o piloto da Mercedes que terminou com o tempo do dia mais rápido, para além das 89 voltas realizadas.

Seguem-se na tabela de tempos, George Russell, Sergio Perez e Max Verstappen… ou seja, muito à imagem de 2021, Red Bull e Mercedes juntas.

A caravana da Fórmula 1 dirige-se agora para as suas fábricas, para trabalhar sobre os dados recolhidos na pista catalã, para depois viajar até ao Bahrein, para mais 3 dias de testes, antes do GP inaugural da época de 2022.