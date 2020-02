Fórmula 1: Mercedes ‘desvenda’ W11

A Mercedes revelou as primeiras imagens do seu novo W11, monolugar com que vai tentar chegar ao sétimo título consecutivo de pilotos e construtores. Ainda hoje, o carro vai rodar em Silverstone para o shakedown e dia de filmagens. Como se sabe, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas voltam juntos à ‘carga’, sendo que a Mercedes foi a última das três equipas a frente a desvendar o seu carro, depois da Ferrari e da Red Bull.

Tendo em conta que os regulamentos não mudaram muito, é natural que este seja um monolugar de evolução na continuidade pelo que tendo em conta que os adversários têm mais margem para evoluir, fica por saber se a Mercedes descobriu alguma ‘pólvora’ ou se por outro lado a Ferrari e a Red Bull se conseguirão aproximar.