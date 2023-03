F1, Zak Brown: “O nosso desenvolvimento técnico não era suficientemente rápido” | AutoSport

Zak Brown comentou a reestruturação implementada na McLaren. O CEO da McLaren não se referiu a James Key no comunicado de imprensa e falou de um desenvolvimento técnico demasiado lento.

A McLaren tem ficado aquém das expetativas desde o arranque desta nova era, e os dois carros criados sob este novo conjunto de regulamentos redundaram em desilusões que motivaram a saída de James Key e uma reestruturação. Brown tem confiança neste novo formato:

“É importante agora garantir que temos uma base sólida como a próxima fase da nossa viagem. Já há algum tempo que ficou claro para mim que o nosso desenvolvimento técnico não se moveu a um ritmo suficientemente rápido para corresponder à nossa ambição de regressar à frente da grelha. Estou satisfeito por, tendo concluído uma revisão completa com o Andrea [Stella], sermos agora capazes de implementar a reestruturação necessária para pôr as rodas em movimento para dar a volta a isto. Estas mudanças estratégicas asseguram o sucesso a longo prazo da equipa e são necessárias para ver a McLaren voltar aos caminhos vencedores. Temos agora tudo a postos com o nosso pessoal e as nossas infra-estruturas e, juntamente com um excitante alinhamento de pilotos. Estou determinado a ver a McLaren voltar ao ponto em que deveríamos estar”.