F1: Zak Brown não está interessado em Fernando Alonso

O chefe da McLaren voltou a ser confrontado com a possibilidade do regresso de Fernando Alonso à F1. O responsável da equipa confirmou que o regresso do espanhol não é hipótese.

Apesar do regresso de Alonso à McLaren para correr a Indy 500, Brown está feliz com o alinhamento da sua equipa de F1 e não pretende alterar a dinâmica vigente:

“Estamos num lugar diferente agora ”, ele é citado por grandpx.news. “Temos dois grandes pilotos jovens que são muito rápidos e estão a trabalhar bem juntos. Os fãs gostam deles e agora temos um ritmo e não quero atrapalhar isso. Sempre dissemos que estávamos abertos para ter o Fernando num terceiro carro para a Indy 500, por isso estamos muito satisfeitos por ele ter decidido juntar-se a nós”.