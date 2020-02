F1: Williams apresentou FW43

Depois de uma difícil campanha durante a temporada de 2019, que rendeu apenas um solitário ponto no Mundial de F1, a Williams revelou hoje o FW43, monolugar com que espera poder reverter sua sorte este ano.

A apresentação foi online…

Apresentando uma decoração totalmente revista e mantendo uma marca forte do seu patrocinador principal, a ROKiT, o FW43 é o que a equipa descreve como uma ‘evolução’ do seu antecessor, uma vez que procuraram utilizar eficientemente o seu modesto orçamento: “Demos muita atenção à melhor compreensão das áreas mais problemáticas do FW42 e escolhemos cuidadosamente as peças do carro a desenvolver, aquelas que nos poderão dar mais desempenho dentro dos recursos que temos”, disse o diretor de design da Williams, Doug McKiernan: “O principal conceito por trás do FW43 tem a ver com o facto de ser um desenvolvimento contínuo do FW42, sem mudanças fundamentais no seu conceito ou layout. O indicador mais importante de que estamos no caminho certo será o nível de correlação que temos entre as ferramentas que usámos para projetar o carro e o que os dados que nos forem devolvidos da pista.

Tem havido uma taxa de desenvolvimento saudável no túnel de vento, e encontrámos melhorias razoáveis na eficiência do arrefecimento. A equipa abordou as questões mecânicas que afetaram o nosso monolugar em 2019, entre elas os travões e o peso total do carro. Fizemos alguns bons progressos nestas áreas e continuaremos a concentrar-nos nelas durante a temporada”, disse.



Pelo que se percebe e mesmo não sabendo se alguma das outras equipas vai “andar para trás”, a Williams, a exemplo do que fez com o carro (uma ‘evolução’ do seu antecessor), vai muito provavelmente manter também em termos desportivos a mesma bitola de 2019. O ano passado conseguiu um ponto, a ver vamos se melhora alguma coisa este ano.