F1: Vice Presidente da Ferrari deixa críticas

Piero Ferrari, vice presidente da Ferrari deixou críticas à F1 e à forma como a competição esconde certos pormenores.

A F1 é a competição motorizada mais evoluída tecnologicamente, onde se gastam milhões para encontrar soluções inovadoras. Mas essa tecnologia nem sempre é vista em todo o seu esplendor segundo Piero Ferrari:

“Recentemente falei sobre isso com Bernie Ecclestone com quem ocasionalmente falo ao telefone, a Fórmula 1 deve ser um desporto que deve oferecer um espetáculo que entretém os entusiastas”, disse ele à Motorsport.com. “Temos monolugares muito rápidos com tecnologia muito avançada. No entanto, ninguém sabe disso. Algumas ideias são cobertas por patentes. Mas gastamos quantidades assustadoras de dinheiro e depois mantemos tudo em segredo. Qual é o objetivo? Com os efeitos da pandemia, só se pode seguir F1 na televisão. Temos os monolugares mais rápidos da história, mas as imagens que recebemos da televisão não podem dar as sensações que se obtém quando se está na pista. O que as pessoas e os fãs obtêm é algo diferente.”

“Estes são carros de F1 que ultrapassam os 330 km/h, mas ao vê-los na TV não se tem a sensação de uma velocidade diferente em comparação com uma corrida de Fórmula 2. Não sou contra a investigação tecnológica, muito pelo contrário”.