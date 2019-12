F1: Valtteri Bottas voltou a sorrir

Valtteri Bottas voltou a sorrir e voltou a gostar da F1. Depois de um 2018 muito sombrio, o finlandês reencontrou o amor perdido pela competição.

O piloto da Mercedes esteve muito longe do que se esperava e do que era exigido a um piloto da Mercedes em 2018. Bottas arrastou-se pelas pistas, sem chama nem rasgo para dar a volta à situação. O #77 admitiu que foi uma época complicada e que o fim desse ano foi uma espécie de alívio:

“Definitivamente, estou com uma mentalidade muito diferente em relação ao ano passado”, disse ele. “Em 2018 contei os dias para o fim da temporada, para poder reencontrar-me e começar do zero. O último mês da temporada passada foi muito, muito longo.”

“Será melhor e mais fácil mentalmente começar a [próxima] temporada”, explicou. “Sinto que é importante ter bons resultados, não apenas nas últimas corridas. Não é 100% necessário, porque eu sei que, mesmo após uma temporada má, podemos começar uma nova temporada de forma forte. Mas é mais agradável para mim e para a equipa saber que eu posso ter bons desempenhos durante todo o ano, em todas as pistas e eles sabem que eu vou melhorar em 2020”.

Bottas admite que se tivesse mantido a forma de 2018, dificilmente teria mantido o lugar

“Se eu tivesse uma temporada semelhante a 2018, não acho que teria mantido o lugar na equipa”, disse ele ao autosport.com. “É assim que a Fórmula 1 funciona.”

“Diverti-me muito mais entre as corridas agora creio que voltei a encontrar o amor pela F1, algo que talvez tenha perdido um pouco no final do ano passado. Estou a gostar muito de pilotar e é uma temporada importante para mim.”