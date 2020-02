F1: Valtteri Bottas quer contrato acertado para breve

Valtteri Bottas pretende tratar de uma possível renovação do contrato em breve para que tal não afete a sua performance.

O piloto finlandês tem contrato até ao final do ano, mas não quer que as conversações se arrastem em demasia para que seja afetado:

“Não é segredo que o meu contrato termina esta temporada”, disse Bottas. “Então, naturalmente, quero começar a falar um pouco mais cedo, mas, ao mesmo tempo, nesta altura não faz sentido, pois é muito cedo e estamos muito ocupados. Mas temos um bom relacionamento com o Toto [Wolff] e com todos na equipa, por isso, quando chegar a hora, falaremos abertamente das coisas. Com certeza aprendi e a equipa também disse que aprendeu sobre a forma como lidamos com as negociações no ano passado e como as comunicamos. Tenho certeza de que isso pode ser feito de maneira mais suave e com menos menos manchetes. Mas como eu disse, ainda é cedo. “

“Houve muita conversa desnecessária fora da equipa”, explicou. “Tudo deveria ter sido mantido internamente. Acho que facilita as coisas. E com certeza aprendemos que quando as decisões foram tomadas no ano passado, era melhor ter sido mais cedo.

“Se tal se arrastar para agosto e setembro, isso torna-se numa distração, mas se as coisas foram feitas alguns meses antes, fica muito mais simples. “