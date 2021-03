F1, Valtteri Bottas: “Estou preparado para defender o meu lugar”

Valtteri Bottas entra na sua quinta época com a Mercedes, novamente com o fim do contrato a surgir no final da época. Bottas tem como missão novamente convencer a equipa e mostrar que pode lutar pelo título, algo que não tem sido capaz de fazer até agora. Bottas está entusiasmado com esta nova época, onde espera aplicar as lições que aprendeu no ano passado:

“Estou bem, saudável, consegui ter um programa sólido de treino e tenho estado a trabalhar em mim para estar ao melhor nível este ano. Há muitas lições que trago de 2020. Muitas coisas que aprendi sobre mim e há sempre a oportunidade de ser um melhor piloto se conseguirmos integrar essas lições. Creio que o mais importante que aprendi foi ser honesto comigo mesmo, para conseguir ver os detalhes de como posso ser melhor. O objetivo é chegar ao fim do ano, olhar para trás e pensar que fiz tudo o que poderia ter feito. Esta é a minha quinta época na equipa, a juntar a muitas mais na F1 e estou preparado para defender o meu lugar, focado nos meus objetivos e nos objetivos da equipa.”

Quanto à parceria com Lewis Hamilton, Bottas foi honesto quanto ao que sente:

“Ser colega do Lewis é desafiante, mas ao mesmo tempo motivador. Somos colegas de equipa e trabalhamos com o mesmo objetivo mas quando colocamos o capacete queremos ser o melhor. Odiamos perder, gostamos de ganhar e quando estamos no carro queremos bater toda a gente incluindo o colega de equipa. Mas olhando para o que o Lewis tem conquistado, tornou-se na melhor referência que podia ter e isso motiva-me. O meu foco está em mim em como posso melhorar, mas é claramente uma motivação extra. Tem sido bom trabalhar com o Lewis e em conjunto temos levado a equipa para a frente, que é necessário para continuarmos a ganhar títulos.“

Quanto à maior ameaça, Bottas acredita que virá da Red Bull:

“Se tiver de adivinhar agora, creio que a maior ameaça virá da Red Bull, mas pode haver surpresas pois houve muitas mudanças nos alinhamentos de pilotos, temos agora a McLaren com a unidade Mercedes, Ferrari também deverá melhorar depois de um ano mau… teremos de esperar para ver.“