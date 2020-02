F1, Toto Wolff: “Preparação do GP da China continua normalmente”

O surto de Coronavírus continua a alastrar e as dúvidas sobre a realização do GP da China mantêm-se. No entanto Toto Wolff afirmou que os preparativos continuam como normalmente.

O responsável da Mercedes afirmou que seria uma pena se a prova fosse cancelada, dada a popularidade do evento, mas entende que a prioridade é resolver os problemas de saúde:

“A prova de Fórmula E foi cancelada na China, eles estão lá cerca de três semanas antes e a prova foi cancelada na semana passada, então eu espero que possamos ir”, disse Wolff. “Na verdade, vou à embaixada da China para fazer minha o meu registo de biometria, então de momento tudo indica que iremos à China.”

“Não ir, seria uma pena”, explicou. “Tivemos bancadas cheias no ano passado, a lotação esgotou e a China começa a tornar-se num mercado realmente importante em termos de fãs, onde temos grandes atividades em Xangai durante o fim de semana.”

“Não ir obviamente não seria bom para os fãs e para nós mesmos, mas a saúde vem primeiro e espero que eles controlem isso. Essa é a maior prioridade. “