F1, Substituto de Hamilton na Mercedes: Fernando Alonso e Kimi Antonelli referidos | AutoSport

Apesar de vários nomes estarem em cima da mesa, há dois potenciais substitutos de Lewis Hamilton que começam a ganhar força. Com a saída do britânico para a Ferrari em 2025, a Mercedes procura agora a melhor solução par ao seu futuro e dois pilotos começam a ser muito falados: Fernando Alonso e Kimi Antonelli.

O primeiro dispensa apresentações e apesar de parecer totalmente focado no projeto Aston Martin, ainda não perdeu a motivação de tentar ser tricampeão. Se a Mercedes lhe der uma via mais direta para esse objetivo, Alonso estará certamente tentado em mudar-se. Toto Wolff foi visto com Flavio Briatore, manager de do piloto espanhol, o que certamente vai fazer aumentar a especulação.

Outro nome que parece ganhar força é o do jovem prodígio Kimi Antonelli. A grande promessa italiana está associado à Mercedes e vai competir este ano na F2, saltando a F3. Kimi Antonelli tem colecionado troféus a um ritmo avassalador, sendo campeão da F4 italiana, da Formula 4 ADAC , da Formula Regional Middle East Championship e da Formula Regional European Championship. Um curriculo invejável, sem contar com os muito títulos nos karts. Se confirmar tudo o que se espera dele na F2, o jovem de 17 poderá ter via aberta para entrar diretamente na Mercedes, um pouco à imagem do que fez Max Verstappen.

Muito ainda se vai falar sobre o lugar da Mercedes, mas estes nomes parecem ganhar mais força.