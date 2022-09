F1: Singapura, a pista dos campeões | AutoSport

A F1 está de regresso a uma das pistas mais exigentes do calendário. Singapura volta a ser palco do Grande Circo e esta é uma das pistas mais aguardadas do ano. E a exigência é clara quando se vê a lista de vencedores da prova.

Com 5063 m de comprimento, 23 curvas, o traçado de Singapura é dos mais exigentes pelo calor e humidade que se sentem, além da concentração máxima necessária para correr num traçado citadino, com os muros a serem uma ameaça constante. É um teste onde apenas os melhores conseguem nota positiva e a lista de pilotos que triunfaram é clara.

Nas 12 edições do GP de Singapura, apenas pilotos campeões do mundo, ou que acabariam por se tornar campeões, venceram. A lista é curta com Fernando Alonso (2 vezes), Lewis Hamilton (4 vezes), Sebastian Vettel (5 vezes) e Nico Rosberg, a serem os únicos a terem em casa um troféu vindo da cidade-estado do sul da Ásia.

Assim, não é qualquer um que vence em Singapura. Quando os pilotos dizem que este é talvez o maior desafio do ano, esta lista de vencedores diz-nos que é preciso de facto talento e uma excelente preparação para triunfar.