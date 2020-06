F1: Silverstone com luz verde, após exceção dada pelo governo

Depois de avanços e recuos, parece que teremos mesmo Silverstone no calendário 2020 com duas provas. Os participantes na prova não serão obrigados a fazer quarentena, pelo que as provas poderão avançar.

Será aplicada uma quarentena obrigatória para todas as pessoas que cheguem à Grã-Bretanha a partir do dia 8 de junho, o que colocava em risco as provas agendadas para Silverstone. No entanto o governo parece ter permitido que todos os envolvidos no Grande Circo fiquem excluídos dessa medida, permitindo que as duas provas possam avançar.

Um porta-voz da F1 disse: “Apreciamos os esforços do governo para garantir que o desporto de elite possa continuar e com seu apoio ao nosso regresso às corridas. Vamos manter diálogo com o governo nas próximas semanas, enquanto nos preparamos para começar a nossa temporada na primeira semana de julho”.

As equipas deverão enviar um plano detalhado de seus movimentos e localização, que terá deser aprovado pelo governo.

A criação de uma “biosfera” na F1, que implicará testes regulares a todos os elementos que viagem e a limitação dos movimentos e do número de elementos de cada equipa terá pesado na decisão do governo, que terá visto as medidas como adequadas para evitar um surto provocado pela chegada da F1 a solo britânico.