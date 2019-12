F1: Sergio Pérez queixa-se da transmissão das corridas

São já várias as queixas de pilotos, que apontam o dedo à realização das transmissões TV da F1. Sergio Pérez voltou a falar sobre o assunto.

A F1 tem apostado muito na F1TV, o serviço pago de streaming, que disponibiliza vários conteúdos, assim como a transmissão das corridas. No entanto as queixas sobre o serviço foram muitas durante o início do ano e até bem perto do meio da temporada sucediam-se falhas pouco aceitáveis para quem disponibiliza um serviço pago. Algumas falhas foram revistas mas ainda assim é difícil ficar 100% satisfeito com o serviço. Além disso tem-se notado um decréscimo na qualidade das realizações.

Nos tempos das lutas a dois entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, a falta de acção na frente da corrida obrigou a puxar pelo engenho e os realizadores iam buscar lutas no meio da tabela que se tornavam muito interessantes de seguir. Nos últimos dois anos, como o interesse na frente da corrida tem aumentado, a realização tem esquecido as lutas por posições mais baixas o que, infelizmente, nos fez perder grandes momentos e grandes ultrapassagens.

“O problema é que [as lutas no meio da tabela] não são exibidas na TV. Acho que os realizadores não estão a fazer um grande trabalho. Mas a corrida nessas posições é inacreditável” disse Perez.

Também Carlos Sainz, uma das estrelas deste ano na luta pelo top 6, falou várias vezes sobre este assunto, queixando-se (com razão) que várias das lutas em que esteve envolvido não apareceram na transmissão.

Não será certamente um trabalho fácil, escolher a câmara certa, para mostrar o momento que todos querem ver. Mas há escolhas e opções nas transmissões que devem ser repensadas a bem do interesse do espectáculo e até para valorização das equipas que lutam por objectivos mais modestos.