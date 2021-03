F1, Sebastian Vettel sobre as corridas de qualificação: “Não gosto da ideia”

O tema das corridas de qualificação voltou a ser abordado e Sebastian Vettel mostrou-se desagradado com a ideia.

O alemão nunca foi muito a favor de se mudar o formato da F1, apenas para tentar apimentar a competição e neste caso a sua postura também não mudou:

“Não gosto”, disse Vettel aos repórteres no lançamento do carro da equipa de 2021″. Porque é que teria uma pré-final para uma final? Qual é o objetivo disso? Não o compreendo. Se houver uma corrida no sábado, então terei de participar porque ainda quero conduzir no domingo, mas do meu ponto de vista não faz sentido”.

Andrew Green, diretor técnico da Aston Martin, disse que ainda não tinha visto o regulamento: “Vimos uma proposta, que penso que a maioria das equipas era a favor de examinar, mas o diabo está nos detalhes”. E os pormenores ainda não foram vistos Há muitos pontos de discussão e áreas que precisam de ser examinadas: a mudança do carro entre eventos, quanto é que é permitido mudar? E, mais importante ainda, o que acontece com a atribuição da unidade motriz? Os motores foram concebidos para um certo tipo de época e certas mudanças na perspectiva da unidade motriz serão um grande desafio”.