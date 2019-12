F1, Sebastian Vettel: “Posso vencer qualquer piloto aqui…”

Sebastian Vettel está confiante de que consegue vencer qualquer piloto da grelha de Fórmula 1, apesar de em 2019 o alemão não ter conseguido terminar na frente do seu colega de equipa, Charles Leclerc. Esta foi a primeira vez, desde 2014 com Daniel Ricciardo, que Vettel terminou atrás de um companheiro de equipa.

Em entrevista à Motorsport Magazine, Vettel não concorda com os rumores que dizem que ele não aguenta a pressão quando a competição é forte no outro lado da garagem.

“Não vejo isso dessa forma. Percebo quando se referem a 2014. Perdi no papel. É justo dizer que perdi para o Daniel porque os números o dizem. Mas eu sei que em 2014 existiram coisas que não correram tão bem como eu gostaria. Nesse ano, o objetivo era vencer corridas, não era estar no pódio ou ficar em quinto. Se calhar a minha atitude era diferente da do Daniel, mas, 2014 não foi um bom ano. O carro não funcionou alguma vezes, entre outras coisas.”

Em 2019, o ano não correu de feição a Vettel, mas o alemão sente que está muito bem.

“É importante saber como correu o ano e como me sinto. Em 2014 vi o sucesso do Daniel e não tive problema nenhum. Continuo confiante de que posso vencer qualquer piloto aqui. Não tenho medo da competição. Se queres ganhar, não podes ter medo de competição.”