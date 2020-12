F1, Sebastian Vettel: “Não somos objetos”

Depois das críticas de Daniel Ricciardo sobre as sucessivas repetições do acidente de Romain Grosjean, também Sebastian Vettel criticou a decisão de repetir várias vezes o incidente.

As repetições do acidente de Grosjean foram muitas e as imagens chocaram todos os que as viram, mas alguns pilotos como Vettel e Ricciardo mostraram-se descontentes com a cobertura mediática e criticaram as repetições:

“Assim que recebi a mensagem de que ele estava fora do carro, obviamente foi um grande alívio”, disse Vettel. “Aí não olhei muito para as imagens. Fui para o meu quarto e esperei até voltar a preparar-me.”

“Não concordo com o facto de se ter que mostrar as imagens repetidamente. No final, somos seres humanos e não objetos. Eu sei que as pessoas gostam de ver o carro a arder e a bater, é emocionante, mas na verdade não é tão emocionante quando se está no carro. Talvez seja algo que possamos aprender, que não precisamos repetir a exibição das imagens.”