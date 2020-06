F1, Robert Kubica: ” Max Verstappen está pronto para ser campeão”

Robert Kubica deixou a F1 e está pronto para começar o seu novo desafio no DTM mas teceu alguns comentários sobre as novas estrelas do Grande Circo, Max Verstappen e Charles Leclerc.

Verstappen e Leclerc são considerados os dois maiores talentos desta nova geração de pilotos que agora desponta na F1. Para Kubica, Verstappen está já pronto para ser campeão e aposta nele para vencer o título, antes de Leclerc:

“Acho que Max é muito inteligente e está pronto para vencer um campeonato mundial”, disse Kubica ao Corriere della Sera. “Resta ver como ele se comportará na luta por um título, mas eu apostaria que Verstappen seria o primeiro campeão do mundo. Leclerc poderia ter vencido sua segunda corrida pela Ferrari no Bahrein. Qualquer um que tenha sido surpreendido pelas suas performances significa que entende pouco sobre os pilotos. Era normal que alguém como Charles causasse problemas para Vettel.”