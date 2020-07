F1: Renault satisfeita com performance

À primeira vista não terá sido um bom fim de semana para a Renault que ficou claramente atrás da McLaren e da Racing Point, mas Cyryil Abiteboul considera que a performance evidenciada foi positiva.

Esteban Ocon fazia a primeira corrida depois de mais de 500 dias sem competir e não se podia exigir demasiado do francês que tenta recuperar o ritmo. Daniel Ricciardo ficou de fora a meio da prova com problemas no seu monolugar. Ocon ficou nos pontos graças a uma corrida louca que viu nove desistências, mas apesar disso, Abiteboul considera que a performance foi positiva:

“Foi muito bom regressar à competição. Foi uma corrida típica de começo de temporada, com muitas coisas a acontecer ao longo do dia e algumas recompensas possíveis para quem completasse a distância da corrida ”, disse Abiteboul.

“Não conseguimos isso totalmente com a desistência do Daniel como precaução com um problema de refrigeração. Esteban fez um ótimo trabalho e foi um sólido regresso às corridas trazendo-nos os primeiros pontos na Áustria desde que a equipa voltou à Fórmula 1.”

“O outro ponto positivo do fim de semana é o desempenho de base numa pista em que estivemos muito fracos no passado.”

“Antes da próxima semana, devemos concentrar-nos no principal aspecto negativo do fim de semana: a fiabilidade do carro que não apenas acabou com a corrida de Daniel, mas também teve impacto a preparação do Esteban para a qualificação no início do fim de semana, comprometendo sua posição inicial”, concluiu.