F1: Renault aponta ao top 4

A Renault pretende voltar aos bons momentos em 2020 depois da desilusão de 2019. A estrutura francesa aposta nesta época na recuperação, psicando já o olho a 2021.

Jérôme Stoll, Presidente da Renault Sport Racing, falou sobre os desejos para o futuro:

“2020 é um ano de transição importante para a equipa. O nosso objetivo é recuperar o balanço positivo dos nossos três primeiros anos desde o regresso à Fórmula 1, enquanto nos preparamos para a próxima temporada, o que representará um novo ciclo para todas as equipas. Depois de concluir a nossa fase inicial de construção, estamos mais determinados do que nunca em estar prontos, atacar e tirar proveito das mudanças técnicas de 2021.”

“2020 é também o último ano sob os regulamentos atuais que regem os direitos comerciais da Fórmula 1. Os novos acordos e regras, já em negociação avançada, devem representar uma nova oportunidade para a Renault Sport Racing e para a Renault participar de uma competição mais equilibrada e competitiva”.

“Acredito que as equipas de Enstone e Viry irão mais uma vez voltar a disputar o quarto lugar no Campeonato de Construtores deste ano, além de garantir que a próxima era seja antecipada com sucesso tanto para a equipa quanto para a marca Renault. Este é um momento emocionante para fazer parte da Fórmula 1, e cabe a nós fazer o melhor possível.”