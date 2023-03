F1: Regresso a 2021? Pilotos com mais dificuldades em ultrapassar este ano | AutoSport

É verdade que o número de ultrapassagens não é diretamente proporcional à qualidade de uma corrida, mas é também verdade que as ultrapassagens são um tempero importante no espetáculo. E este ano, o número de manobras tem sido reduzido e o problema pode estar nas mudanças feitas nos regulamentos técnicos do ano passado para este ano.

Muito se falou das alterações ao fundo dos carros para evitar que o porpoising, que foi tema central durante a primeira metade do ano passado. Essas alterações poderão ter originado truques das equipas que aumentaram a quantidade de ar sujo produzido pelos carros.

Um dos objetivos principais dos novos regulamentos implementados no ano passado era diminuir a quantidade de turbulência provocada pelos carros para assim facilitar as perseguições e melhorar o espetáculo. Mas no ano passado, as alterações ao regulamento técnico que exigiram uma subida de 15 mm das extremidades do fundo plano poderão, segundo a Auto Motor und Sport, estar a afetar esse objetivo.

Carlos Sainz afirmou no final da segunda corrida do ano: “Tive a sensação de que havia mais turbulência em pista. Quase parecia nos carros antigos”.

Charles Leclerc também admitiu o mesmo: “Eu poderia ter ido um pouco mais rápido, mas quando estava a menos de um segundo do Carlos, sentia a turbulência do carro à frente”. Assim, é possível que o “ar sujo” produzido este ano seja maior e afete a performance dos carros nas perseguições.

As extremidades dos fundos com complexos arranjos para criar vórtices de ar que selam o fundo dos carros poderá estar a comprometer a filosofia inicialmente pensada e a FIA poderá ter de intervir e pedir mudanças para minimizar esse efeito. A confirmar-se essa mudança, restará entender quando será feita… e quem vai sofrer mais com ela.