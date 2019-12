F1: Red Bull sem desculpas para 2020

Helmut Marko afirmou que a Red Bull está duas semanas adiantada em relação ao plano traçado para o desenho e construção do novo carro para 2020.

Esta é uma fase do ano de muito trabalho para as equipas, especialmente para os engenheiros, que procuram soluções para os novos carros que irão para a pista em fevereiro. Cada equipa tem um plano traçado e tem de cumprir esse plano para ter o carro pronto a tempo. Segundo Helmut Marko, a Red Bull está numa fase adiantada do seu projecto para 2020 o que é um excelente sinal:

Em declarações à ServusTV, de propriedade da Red Bull, esta semana,, Marko, disse: “Não temos desculpas para o próximo ano. Pela primeira vez, estamos 14 dias à frente do nosso cronograma normal. Estamos a entrar no ano novo melhor do que nunca e com um ótimo conceito”.

Max Verstappen, que se juntou a Marko e disse que “é claro que quero vencer mais corridas. Esperamos poder competir pelo campeonato desde o início da temporada”, afirmou. “Eu estou muito positivo. Eu sinto-me bem na Red Bull, e tudo corre muito bem e isso é o mais importante. Todos queremos vencer juntos. Estou relaxado e sinto-me bem dentro da equipa. Quero vencer com a Red Bull”.

A Red Bull, nos últimos anos, tem tido dificuldades no início das épocas, com o ritmo competitivo a ir crescendo ao longo do ano. No entanto os pontos perdidos nas primeiras corridas impediram que os Bull´s lutassem pelo título de forma séria. Em 2020, com o projeto adiantado e com as boas indicações da Honda, a Red Bull poderá finalmente regressar à luta pelo título.