F1: Red Bull e ExxonMobil renovam parceria

A Red Bull e a ExxonMobil renovaram a parceria técnica que começou em 2017.

O combustível usado nas novas unidades motrizes é cada vez mais importante para as equipas que dependem dos fornecedores para encontrar soluções para obter mais desempenho. A Red Bull tem trabalhado com a ExxonMobil desde 2017 e irá manter esta parceria esta época.

Christian Horner, diretor da Red Bull Racing, disse: “A Aston Martin Red Bull Racing está muito satisfeita por continuar a parceria de sucesso com a ExxonMobil para a próxima temporada de Fórmula 1 de 2020 e além. Nas últimas três temporadas, o trabalho realizado pela ExxonMobil, em estreita colaboração com nossos engenheiros e os fornecedores de motores, produziu resultados muito positivos. Cada novo desenvolvimento de combustíveis e lubrificantes adicionou desempenho que, sem dúvida, nos ajudou a atingir os nossos objetivos e esperamos obter mais ganhos com a extensão dessa parceria”.