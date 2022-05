F1: Recorde a primeira (e única) vitória de Pastor Maldonado | AutoSport

Pastor Maldonado fez história na F1. Apesar da sua rapidez, era um piloto dado a acidentes, por vezes caricatos. No entanto foi um dos 110 pilotos nos mais de 70 anos de história da F1 a colocar o seu nome na lista dos vencedores. Foi no GP de Espanha de 2012 que o venezuelano subiu ao lugar mais alto do pódio. Recorde essa corrida: