F1, Ralf Schumacher: “Situação de Toto Wolff é extremamente precária e difícil”

Ralf Schumacher, comentando a situação da Mercedes na Sky Alemanha, sublinha que a equipa está numa situação nova e muito difícil de ultrapassar. “Eu diria que a situação de Toto Wolff é extremamente precária e difícil”, disse o antigo piloto alemão. “Toto não está habituado a perder. É lógico, sempre esteve no caminho do sucesso e deixou toda a gente para trás. Esta é uma situação nova”.

A Mercedes, referência até 2022 da era híbrida da Fórmula 1, enfrenta uma crise profunda desde o início do atual regulamento técnico. Apesar de um passado brilhante e de anos de domínio nas pistas, a equipa está atualmente muito longe dos sucessos do passado. Por isso, o antigo piloto Ralf Schumacher considera que Toto Wolff, responsável máximo da Mercedes, está numa situação complicada, sem conseguir resolver os grandes problemas da estrutura.

