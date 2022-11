F1: Protestos no Brasil podem afetar Grande Prémio de São Paulo | AutoSport

O Brasil vive tempos conturbados depois das últimas eleições presidenciais. Protestos têm afetado o transporte de material da F1, o que pode afetar algumas equipas.

Os bloqueios provocados pelos camionistas, já no dia de ontem complicaram o transporte do material das equipas de F1, que rumam ao Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Interlagos. Nas imagens que chegaram do Brasil foi possível ver camiões com material da Ferrari parados na estrada no meio de um dos vários bloqueios que foram feitos. Se a situação se prolongar, o transporte do material pode ficar comprometido ou pelo atrasar a agenda das equipas. No entanto, faltando ainda uma semana e meia para o GP, a situação deverá ser resolvida a tempo. Já houve material a chegar ao circuito, pelo que a normalidade deverá ser reposta em breve.