F1: Problema nas paragens da Sauber “precisa de ser resolvido”, insiste Bottas

Apesar dos momentos menos bem conseguidos no momento crucial das trocas de pneus, Bottas sublinha que o desempenho da equipa “está a melhorar”, também fruto das atualizações do C44.

Zhou Guanyu sentiu ainda um outro problema na sua paragem, algo “que estava fora do meu controlo”, comentou o piloto chinês. “Teve a ver com a caixa de velocidades”, revelou Zhou.

A equipa sublinha ter já trabalhado em alguns processos dos seus pitstops, no entanto, como se pôde ver na Austrália, estão longe de ser perfeitos. “É frustrante. As coisas estavam a correr bem até à paragem. Tivemos um bom arranque e, mais importante ainda, um bom ritmo. Devíamos ter somado pontos”, disse Bottas no final da prova de Melbourne. “É óbvio que temos de continuar a trabalhar nos nossos problemas. O que fizemos até agora reduziu muito os incidentes, mas o risco ainda existe, como vimos. Um dos elementos é também o azar. A equipa das boxes não podia ter feito nada de diferente. É um problema técnico que precisa de ser resolvido”.

