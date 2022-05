F1, Pierre Gasly: “Sabemos que as ultrapassagens são difíceis neste circuito” | AutoSport

Barcelona é a próxima paragem da F1. Uma pista conhecida por exigir muito dos chassis, sendo o teste ideal para verificar a qualidade do trabalho feito pelos engenheiros. Uma mistura de curvas lentas, médias e rápidas que permite avaliar várias características dos carros. No entanto, é uma pista que não permite muitas ultrapassagens e as provas de Barcelona sempre foram conhecidas por serem algo mornas.

Pierre Gasly, piloto da Alpha Tauri, não antevê que o cenário mude drasticamente este ano, apesar dos novos carros permitirem perseguir mais de perto os adversários:

“Na última corrida conseguimos colocar ambos os carros na Q3, por isso foi a nossa melhor qualificação da época. Estava a correr bem até um contacto com o Fernando [Alonso]. Arruinou a minha corrida. Isso foi dececionante porque estávamos a ter um fim-de-semana sólido. Merecíamos definitivamente os pontos. Sabemos que a ultrapassagem é muito difícil neste circuito e que continuará a ser assim, mesmo com estes novos carros. É importante para nós qualificarmo-nos bem e sairmos o mais à frente possível. De facto, ficaria surpreendido se conseguíssemos ultrapassar dez vezes mais vezes do que antes”.