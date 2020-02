F1, Pierre Gasly: “A equipa evoluiu, mas vamos esperar pelos testes de pré-temporada”

Pierre Gasly teve uma época atribulada em 2019, mas no fim conseguiu o seu primeiro pódio na Fórmula 1, com um segundo lugar no Grande Prémio do Brasil. Para 2020, o francês da AlphaTauri quer começar como acabou 2019 e espera que a equipa dê seguimento ao bom trabalho na evolução do monolugar.

“Em 2019 muito aconteceu, a nível pessoal e profissional. Mas, sinto que cresci, e aquele segundo lugar no Grande Prémio do Brasil fez com que a época acabasse muito bem. Quero começar 2020 como acabei 2019.”

“Apesar de ter entrado na equipa a meio de 2019, sinto que eu e o Daniil conseguimos estar nos pontos regularmente. Penso que a equipa tem desenvolvido muito bem o carro, desde 2018. Os métodos de trabalho e de preparação para as corridas foi um passo em frente, foi um prazer trabalhar com eles. Estamos no caminho certo para 2020, mas vamos esperar para ver como estamos nos testes de pré-temporada.”

“Ainda tenho coisas a aprender. Esta é apenas a minha terceira temporada na Fórmula 1. Estou melhor preparado do que no ano passado, porque tenho mais experiência. O pódio mostrou-nos que, como equipa do meio do pelotão, a Honda consegue ajudar-nos a conseguir bons resultados.”